Çanakkale Zaferi Programı Düzce’de Düzenlendi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Eğitim Fakültesi iş birliğiyle “Çanakkale Zaferi” konulu bir program düzenlendi. Programa, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin gerçekleştirdiği konserle başladı. Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ile Düzce Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri, dinleyicilere duygusal türküler sundu.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE ÇANAKKALE RUHU

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Çanakkale Zaferi’nin üzerinden bir asır geçtiğini vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadesini kullandı. 1. Dünya Savaşı dönemi ve Çanakkale cephesi ile ilgili değerlendirmeler yapan Genç, Çanakkale ruhunun güçlenerek devam etmesi dileğinde bulundu. Açılış konuşmasının ardından program panel kısmına geçildi.

PANELİN İÇERİĞİ VE SUNUMLAR

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabit Dokuyan, bu etkinliğin amaçlarından birinin Çanakkale Zaferi’ni kutlamak ve şehitleri anmak olduğunu belirterek, bu zaferin “tüm ezilen ve mazlum milletlere örnek” olduğunu vurguladı. Panelde ilk konuşmayı yapan Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Külünk, “Çanakkale Cephesinde Hava ve İstihbarat Teknolojileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Külünk, Osmanlı Devleti’nin 1911-1912 yıllarında havacılık çalışmalarına başladığını, öğrencilerin pilot eğitimi için Almanya ve Avusturya’ya gönderildiğini aktardı.

Programda ikinci konuşmacı olarak yer alan Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, “Çanakkale Cephe Gerisindeki Sağlık Hizmetleri” sunumunu gerçekleştirdi. Şahin, savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de başarıyla yürütüldüğünün altını çizerek, cephede yaralı askerlere ilk müdahale ve Hilal-i Ahmer Hastaneleri gibi dönemin sağlık hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Rabia Demirci, etkinlikte katılımcılara “Çanakkale Şehitlerine” isimli duygusal bir şiir sundu. Program, belge takdimi ile sona erdi.