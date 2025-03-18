Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anıldı

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ TÖRENİ

18 Mart, Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Köşk Karatepe Mahallesi’nde yer alan Karatepe Şehitliği’nde şehitleri anma programı gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, 110. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında yapıldı. Törene, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Karatepe Muhtarı Aydın Kılınç ve birçok vatandaş katıldı.

ANMA ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Anma etkinliğinin açılışında öncelikle saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Çarşı Camii imam hatibi Erbil Ay, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunarak daha sonra şehitler için dua etti. Törende yapılan saygı gösterileri, katılımcılar arasında derin bir duygusal bağ oluşturdu ve anma etkinliğinin önemini vurguladı.