Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı

Çanakkale Deniz Zaferi, 108. yıl dönümü nedeniyle yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Zaferin yıl dönümünde, Şehitler Abidesi ve Seddülbahir Kalesi’nde iki ayrı anma programı düzenlenecek. İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Birinci Dünya Savaşı’nda ittifak devletleri safında Almanya’nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi’nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916`da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale`de 18 Mart 1915`te elde edilen deniz zaferi, Türkiye`nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale`nin geçilemeyeceğini kanıtladı.