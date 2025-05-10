Haberler

Çanakkale Ziraat Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ YERİ VE KATILIMCILAR

Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gelibolu Ziraat Odası Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Bu önemli toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il müdürlüğü yöneticileri ve Ziraat Odası Başkanları katıldı.

TARIMSAL KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Toplantıda, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve son günlerde meydana gelen zirai don zararı sonrası yapılan çalışmalar ile üreticilerin alması gereken önlemler gündeme geldi. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme çalışmaları hakkında da faydalı bilgi paylaşıldı.

Ziraat Odası Başkanları, kendi bölgelerindeki üreticilerin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlar için çözüm önerilerini dile getirerek, görüş ve taleplerini sundu. Toplantının sonunda, Çanakkale’de tarım alanındaki uyumlu çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, değerlendirme toplantılarının düzenli olarak yapılması konusunda bir karar alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Datça’da Engelli Bireylere Asker Eğlencesi düzenlendi

Datça'da Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde, Engelim Olmayın Derneği ve belediye iş birliğiyle engelli bireyler için kına eğlencesi düzenlendi. Kaymakam ve belediye başkanı da katıldı.
Haberler

Billund’dan Gazipaşa’ya İlk Uçuş

Danimarka'nın Billund Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk sefer gerçekleştirildi. Airseven Havayolları'nın uçağı, su takı seremonisiyle karşılandı ve yolcular çiçeklerle ağırlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.