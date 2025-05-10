Çanakkale Ziraat Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ YERİ VE KATILIMCILAR

Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gelibolu Ziraat Odası Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Bu önemli toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il müdürlüğü yöneticileri ve Ziraat Odası Başkanları katıldı.

TARIMSAL KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Toplantıda, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve son günlerde meydana gelen zirai don zararı sonrası yapılan çalışmalar ile üreticilerin alması gereken önlemler gündeme geldi. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme çalışmaları hakkında da faydalı bilgi paylaşıldı.

Ziraat Odası Başkanları, kendi bölgelerindeki üreticilerin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlar için çözüm önerilerini dile getirerek, görüş ve taleplerini sundu. Toplantının sonunda, Çanakkale’de tarım alanındaki uyumlu çalışmaların ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, değerlendirme toplantılarının düzenli olarak yapılması konusunda bir karar alındı.