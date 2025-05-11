ÇanakkaleBisikletTuruSaygıSürüşüBaşladı

ÇANAKKALE BİSİKLET TURU’NDA BÜYÜK KATILIM

Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) bu yıl 12. kez “Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü” etkinliğini düzenledi. Çanakkale Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 25 ilden 1000 bisikletli pedal çevirdi. Sabah saatlerinde Eceabat ilçesindeki Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular, burada ısınma hareketleri yaparak sürüşe hazırlandı.

ŞEHİTLERİ ANMAK ÖNEMLİ BİR GÖREV

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sürüş öncesi yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları’na katılan kahramanları saygıyla andıklarını belirtti. “Türkiye’nin dört bir yanından bu manevi atmosferi hissetmek ve Çanakkale Şehitleri’ni anmak için pedal çevirenlerin bu etkinliğe katılması, Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman bizi çok mutlu etmektedir. Çanakkale herkesin ortak paydası ve ortak değeridir. Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye’nin hem de dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir.” dedi.

GENÇ SPORCULARIN GURURU

Etkinliğe katılan 15 yaşındaki sürücü Batıkan Özseyhan, yaklaşık 6 yıldır bisiklet sürdüğünü ve ÇABİP’in en iyi turlarından birinin bu etkinlik olduğunu ifade etti. 13 yaşındaki Kerem Artuk, 14. kez düzenlenen etkinliğe yüksek katılımın olduğunu aktararak, şehitleri andığı için mutluluk duyduğunu belirtti. İstanbul’dan katılan Gökçe Bozdağ ise bir önceki şehitlik ziyaretinin ardından ilk kez bisikletle yola çıktığını ve “Çok duyguluyum, çok mutluyum. Herkesin birbirine saygılı, sportmen, ahlaklı olduğu böyle medeni bir toplulukla şehitliği 60 kilometre boyunca sürerek dolaşmaktan gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

PARCURDA HEYECAN DORUKTA

Yaklaşık 60 kilometrelik parkur hakkında bilgilendirilen bisikletçiler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bu yıl 14. kez düzenlenen saygı sürüşüne başladı. Sporcular, Kilitbahir Kalesi’nden başlayarak sırasıyla Şahindere Şehitliği ve Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi’ne ulaşacak. Parkur, belirlenen güzergah üzerinden devam edip başlangıç noktasında sona erecek.