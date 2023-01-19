Çanakkale’de deprem! Açıklama geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Ege Denizi’nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre uzağında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi’nde saat 05.22’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.