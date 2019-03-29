Çanakkale’de FETÖ operasyonu

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Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin kent merkezinde ve bazı ilçelerinde bulunan “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

TRT