Çanakkale’de korkutan deprem

Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi’nde saat 10.38’de bir deprem meydana geldi. Midilli Adası’ndaki depremin büyüklüğü 5 olarak kaydedildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 14,95 kilometre olarak açıklandı.

Ayvacık, Balıkesir’in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem sonrası bazı kişiler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Depremin, bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.