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Canan Anderson, Keman ile Renkler Sunacak

MÜZİK DÜNYASINA FARKLI BİR SOLUK

Farklı müzik tarzlarını klasik keman ile birleştiren Canan Anderson, “Kemanın Renkleri/Colors of Violin” isimli konseri ile Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle bir araya geliyor. Sanatçı, 18 Mayıs Pazar akşamı AKM Pazar Resitalleri çerçevesinde sahne alacak. Klasik müzik eğitimiyle temeli atılan kariyerinde, çeşitli müzik türünde eserler seslendiriyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİLERDEN ESERLER

Anderson, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach ve Vittorio Monti gibi büyük bestecilerin yanı sıra, halk müziğinin önemli isimleri Neşet Ertaş ve Musa Eroğlu’nun eserlerine de repertuvarında yer veriyor. Sanat yaşamı boyunca Sarah Brightman, Barry White, Ian Anderson ve Claude Challe gibi önemli isimlerle aynı sahneyi paylaşan Anderson, kemanı ile Anadolu’nun zengin seslerini dünyaya ulaştırmayı hedefliyor.

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