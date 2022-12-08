Canan Karatay: Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar

Ekranların sevilen isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, lahana turşusu ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Sağlıkla ilgili verdiği tavsiyelerle çok konuşulan ve gündemden düşmeyen ünlü profesör Canan Karatay, kelle paçadan sonra yeni favorisini açıkladı. İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ‘dünyanın en güzel besini’ dediği lahana turşusu hakkında “Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar” şeklinde konuştu.

Yeme içme konusundaki söylemleriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Karatay, ezber bozan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce anlata anlata bitiremediği kelle paça önerisi çok konuşulan ünlü profesör bu kez farklı bir öneriyle geldi ve bu yiyeceğin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay, ‘dünyanın en güzel besini’ dediği gıdayı açıkladı. Sağlık alanında zaman zaman tartışmalara neden olan ünlü isim, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunun altını çizdi.

Zeytinyağı, yumurta, kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta anlatan Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi.