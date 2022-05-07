Canan Karatay: Omega-3 mutlaka tüketilmeli

Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3 tüketimi konusunda açıklama yaptı ve Omega-3 içeren besinleri sıraladı.

Canan Karatay, “Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar.” diyerek besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. “Karatay Mutfağı” kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY’A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Ketentohumu

Semizotu

Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

OMEGA-3’ÜN FAYDALARI

Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.

Büyüme ve gelişmeyi destekler.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Cilt kanseri riskini azaltır.

Kolesterol ve trigliseridi düşürür.

İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir.

Uzun süre tok kalmanızı sağlar, iştahı dengeler.

Vücutta yağların yakılmasını kolaylaştırır.

Kan şekeri ve insülin seviyesinin dengelenmesini sağlar.

Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler

Kilo alma ve obeziteyi önler

İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler