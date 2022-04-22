Canan Karatay uyardı: Bağımlılık yapıyor

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Prof. Dr. Canan Karatay, paketli gıdalarla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için bir çok tavsiyede bulunuyor. Doğal beslenme taraftarı olan Karatay, paketli ürünlere karşı çıkarak çocukların elinden düşürmediği bir ürünle ilgili endişe verici açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay bir seminerde yaptığı açıklamada, meyve suları hakkında yaptığı uyarı ile yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

BAĞIMLILIK YAPIYOR

Çocuklarımız bizim geleceğimiz bu yüzden onların ne içtiğine karar vermek zorundayız. Özellikle gelişim çağlarında onları zararlı içeceklerden uzak tutmalıyız. Bazı içecekleri çocuklarımız çok seviyor. Ancak o içecekler onlara bağımlılık yapabiliyor. Bu da zamanla sağlıklarını bozabiliyor.

MEYVE SUYU DEĞİL, HOŞAF İÇİN

Canan Karatay son dönemdeki uyarılarıyla dikkat çekiyor. Son uyarısı ise çocuklarımızın pek çok sevdiği meyve suyuyla ilgili oldu. Türk mutfağından eksik olmaması gereken içeceğin hoşaf olduğuna dikkat çekildi.

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı bir toplantıda kanser etkisi yapan besinler hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu toplantıda yaptığı açıklamada özellikle hazır meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirtmişti. Öte yandan Prof. Dr. Karatay bu meyve sularının, karaciğeri de yağlandırıcı etkisi olduğunu uyararak tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı.