Canan Karatay’dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Canan Karatay’dan maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama geldi.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Karatay, “Virüsten neden korkuyorsunuz ki? C vitamini, virüsleri öldürüyor. Maymun çiçeği virüsü de dahil, virüslerden korkmayın. Yüksek doz C vitamini virüsleri öldürür” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda, son günlerde dünyayı saran maymun çiçeği virüsüne dair açıklamalarda bulundu. Karatay, maymun çiçeği virüsünden korunmak için yapılması gerekenlerden bahsetti ve sağlığımızla ilgili vücuda olumsuz etki oluşturan uyarılar yapmayı ihmal etmedi.

İlk olarak İngiltere’de 7 Mayıs’ta tespit edilen maymun çiçeği virüsüne yönelik dünya alarmda. Tedirginlik artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını bildirdi. Virüsten kaynaklı herhangi bir ölüm bildirilmezken, virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

KARATAY’DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İÇİN REÇETE

Maymun çiçeğine dair uzmanlar bilgilendirici açıklamalar yapmaya devam ederken bir yorum da Prof. Dr. Canan Karatay’dan geldi. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve verdiği tavsiyelerle gündeme gelen ünlü profesör, maymun çiçeği virüsü hakkında şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün ölümcül olmadığını söyledi. Virüse dair korkacak bir şey yok. Bağışıklık zırhınızı güçlendirin. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durun. D vitamini düzeyinize mutlaka baktırın, eksikliğiniz varsa takviye alın. Virüsten neden korkuyorsunuz ki? Virüslerden korkmayın. C vitamini yüksek doz virüsleri öldürür. İlaca gerek yok, virüsleri ilaçlar öldürmez. Virüsler asitli ortamları severler ve asitte çoğalırlar. Dolayısıyla vücudun asitli olmaması lazım. Alkali ortamda virüsler ölür, yaşamaz.”

Vücutta asit olmaması için de şeker ve tatlandırıcılardan mutlaka uzak durulması gerektiğini belirten Karatay, şu tavsiyeleri verdi:

“Vücudumuz alkali kılacağız. Mısır şurubu şekeri çok tehlikeli yani nişasta bazlı şeker. Bütün hazır tatlılarda maalesef var. Yaz geldi, dondurma da dahil, eğer mısır şurubundan üretiliyorsa tüketmeyeceğiz. Bir tatlı yediğiniz zaman boğazınızda yanma oluyorsa onda mısır şurubu şekeri vardır. Mısır şurubu şekeri en tehlikeli şekerlerden biridir. Şeker, vücudumuzdaki en güçlü kemikler olan dişleri çürütür. Dişleri çürüten şeker diğer organları da çürütür. Meyvelerden alınan şeker olan früktoz da tehlikeli. O nedenle meyve de yemek sağlıklı değil.”