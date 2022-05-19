Canan Karatay’dan şaşırtan açıklama

Ekranlarda sıkça izlediğimiz Prof. Dr. Canan Karatay, yulafla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İki yılı aşkın süredir medyada görünmeyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın yeni kitabı Karatay Sözü kısa süre önce çıktı ve çok satanlar listesine girdi. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve verdiği tavsiyelerle gündeme gelen ünlü profesör, katıldığı bir programda sağlıklı yaşama dair dikkat çeken ve tartışmalara neden olacak açıklamalar yaptı. Karatay, yulafın insan yiyeceği değil at yiyeceği olduğunu ve metabolizma için zararı bulunduğunu savundu. Karatay ayrıca paket dondurmaların sağlıklı olmadığını, kelle paçanın ise en iyi antikor olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımı olanlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Karatay’a göre paket dondurmalar sağlığımız için ciddi bir tehdit. Ünlü profesör paket dondurmada mısır ve şeker şurubu bulunabildiğini belirterek bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunun altını çizdi; “Mısır şurubu, çocukları zehirliyor. Anneler, daima ev dondurmasını tercih etmeli” dedi.

Karatay, diyet yapanların vazgeçilmezi yulafın metabolizmayı bozduğunu belirtti. İşlenmiş tüm yemeklere karşı olduğunu belirten ünlü profesör, yulafın tiroidi bozduğunu ve kilo aldırdığını söyledi. Öte yandan yulafın insan yiyeceği olmadığını, gluten dolu, metobolizmaya zararlı bir besin olduğunun altını çizdi.

Gençler için beslenme önerileri de veren Karatay, yumurta ve kelle paçanın önemine de vurgu yaparak “Yumurta yapıp, yanlarına alabilirler. Kelle paça önemli bir besin. Pandemi döneminde sıkça duyduğumuz antikor bu tür doğal hayvansal gıdalardan alınıyor” diye konuştu. Karatay, “Bana kelle paçacılardan sponsorluk aldın diyorlar ama burada belirtmek isterim, bugüne kadar kimseden böyle bir şey almadım” diyerek hakkındaki iddialara nokta koydu.