Canan Karatay’dan uykusuzluğa çözüm

Ekranlarda sıkça görmeye alışık olduğumuz profesör Canan Karatay, uykusuzluk sorunu yaşayanlara önerilerde bulundu.

Sağlıkla ilgili verdiği tavsiyelerle çok konuşulan ve yeme içme konusundaki söylemleriyle gündemden düşmeyen ünlü profesör Canan Karatay, bu kez uykusuzluk sorunu çekenlere öneriler sundu. Karatay; ‘uykusuzluk sorununa ne iyi gelir’ , ‘gece uyuyamıyorum, ne yapmam lazım’ sorularının cevaplarını arayanlara tavsiyeler verdi.

Uykusuzluk yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sağlığı bozan önemli bir sorunu. Stres, yeme içme düzeni, kullanılan bazı ilaçlar bu sorunun en önemli nedenleri arasında yer alır. Peki, uykusuzluğa ne iyi gelir? Uyuyamayan insanlar ne yapmalı? Uykusuzluk neden olur? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Canan Karatay cevap verdi, deliksiz bir uyku için öneriler sunmayı ihmal etmedi.

Kendi Youtube kanalında her hafta yeni bir video yayınlayan ve buradaki konuşmalarında değerli tavsiyeler veren Prof. Dr. Canan Karatay, uykusuzluk sorunu hakkında konuştu. Uyku problemlerinin altında melatonin hormonunun bozulmasının yattığını belirten Karatay, şunları söyledi:

“Uykumuzu getiren biliyorsunuz ki melatonin hormonudur. Melatonin hormonu aynı zamanda mutluluk da sağlar. Bu hormonun salgılanması bozulduğu zaman uyku problemleri ortaya çıkar. Uykusuzluk çok önemli bir sağlık sorunu. Uykuda vücut şarj ve tamir oluyor. Onun için düzenli uyku şarttır.”

CANAN KARATAY’DAN UYKUSUZLUK SORUNUNA TAVSİYELER

Melatonin hormonunun bozulmasının da yeme içme kaynaklı olduğunu belirten Karatay, uykusuzluğu gideren tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

-Uykusuzluk çok yaygın bir problem. Hastalıkların iyileşmesini de engelleyen en önemli sorunlardan biri. O nedenle uykumuzu almamız lazım.

Uykusuzluk problemi çekenler düzenli hareket etmeli. Açık havada yürüyüş yapılabilir. Eğer imkan varsa yatmadan önce 20-30 dakika kadar yürümeliyiz.

-Tok karınla yatmamak gerek. Erken yemek yemeli ve insülin hormonunun inmesini beklemeli, sonrasında uykuya geçmeliyiz.

– Akşam yemeğini en geç 7’de bitirmek gerek. Gün içinde çok fazla çay kahve içmemek lazım.

– Uykusuzluk sorunu çekenler şekersiz papatya ve melisa çayı içebilirler.

– Gece uykusuna dalmak için ev yoğurdu yenebilir. Ev yoğurdundan yapılmış tuzlu ayran da vücudu gevşetip uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

– Uykusuzluk yaşıyorsak sevdiğimiz bir kitap okuyabilir ya da müzik dinleyebiliriz.

– Ayrıca yatak odasında televizyon olmamalı. Yine yatacağımız odada ışık bulunmamalı.

GECE BURNU TIKANANLAR DİKKAT!

Gece en büyük sorunlardan birinin burun tıkanıklığı olduğunu belirten Canan Karatay, bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

“Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde gece burun tıkanıklığı sıklıkla görülüyor. Çünkü çamaşır ve çarşaflarda deterjanlar kalıyor. Vücut sıcaklığıyla etkileşime giren bu zehirler vücuda girmesin diye burun tıkanıyor. Vücudumuz kendini korumasını biliyor ve burun kapanıyor. Burun tıkanıklığı da uykusuzluk yapıyor, sabahları yorgun kalkıyorsunuz. Eğer sabahları yorgun uyanıyorsanız bilin ki vücudunuzda hormonal denge de alt üst olmuştur.”