Canary Capital, Trump Memecoin ETF Başvurusunu Yaptı

CANARY CAPITAL’DAN YENİ ETF BAŞVURUSU

Finansal hizmetler şirketi Canary Capital, Donald Trump ile ilişkilendirilmiş bir memecoin’i takip etmek için Delaware eyaletinde bir borsa yatırım fonu (ETF) kaydı başvurusu yaptı. Yapılan bu başvuru, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulacak nihai dosya olmayacak olsa da memecoin tabanlı geleneksel finans ürünlerine olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Canary Capital, TRUMP memecoin’ini izlemek amacıyla yeni bir ETF başvurusu gerçekleştirdi.

MEMECOİN TABANLI ETF’LERDE ARTIŞ

Başvuru, fonun “Official Trump” tokenini baz alacağını belirtiyor. Ayrıca, SEC’e yapılacak resmi başvurunun tamamlanması birkaç ay alabileceği ifade ediliyor. Piyasalara göre TRUMP, yaklaşık 1,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle 49. sırada yer alıyor ve memecoinler arasında Dogecoin dışında beşinci en büyük varlık olarak öne çıkıyor. Canary Capital’in bu girişimi, Osprey Funds ve REX Shares gibi diğer varlık yönetim şirketlerinin de benzer ETF başvurularıyla geldi.

SEC YÖNETİMİNDE MEMECOIN’LERİN GELECEĞİ

Sektör kaynakları, mevcut kripto dostu SEC yönetiminin memecoin tabanlı ETF onaylarının olasılığının yükseldiğini bildiriyor. Memecoin piyasasının en tanınmış ismi olan Dogecoin için de şu anda SEC tarafından incelenen üç ETF başvurusu bulunuyor. Bunlardan biri, haziran ayında Bitwise tarafından güncellenerek yatırımcılara ETF hisselerini nakde çevirmeden varlık ile değiştirme imkanı sağlıyor ve bu durum vergi avantajı getiriyor. Memecoin’lerin toplam piyasa değerinin güncel verilerle 82 milyar doları geçtiği görülüyor. Trump Coin ETF gibi yeni girişimler, 2025 baharındaki yüksek hacimli dolandırıcılık vakalarının ardından düşen ilgiye rağmen, yatırımcıların ilgisinin tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor.