Canbolat: Gazze Yok Ediliyor, Soykırım Var

LİDERİN AÇIKLAMALARI

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail’in Gazze Şeridi’ni tam anlamıyla yok ederek orada Nazi toplama kampı kurmaya çalıştığını ifade etti. Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı olan Canbolat, yaklaşık 20 aydır İsrail’in saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi’ndeki ateşkes haberleri hakkında X hesabından bir duyuru yaptı. Gazze Şeridi’nde ateşkes veya esir takası hayalleri ile ilgili olarak artık son verilmesi gerektiğini savunan Canbolat, “İsrail’in planı, Gazze’yi tamamen yok ederek bölgenin güneyinde tıpkı Nazi toplama kampları gibi büyük toplama kampı yapmaktır. Gazze’deki insanlar, soykırım ve tehcir yolunda sayılardan ibarettir.” dedi.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında sert saldırılarına yeniden başladı. Saldırılar sırasında, çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar ve çocukların oluşturduğu 4 bin 117 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 13 kişi yaralandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 381’e, yaralıların sayısı ise 124 bin 54’e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını hayata geçirmeye başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini ilan etti. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek ve Filistinlileri Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” gönderecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlamayı düşünüyor. Ayrıca İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.