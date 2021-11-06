Candan Erçetin, Dubai’de sevenleriyle buluştu

Candan Erçetin’in Dubai’de verdiği konseri yaklaşık 1000 kişi izledi. Dubai’de yaşayan Türklerin biletlerini günler öncesinden tükettiği Emirates Golf Club’taki programda sahne alan Erçetin, en sevilen şarkılarını misafirleri ile birlikte söyledi.

Konseri Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Muaz Kalaycı, yazar Yonca Tokbaş, Bir Başka Alem programı sunucusu Hilal Çavdar ve yüzlerce Türk gurbetçi izledi.

Bahar, Yalan, Annem gibi sevilen şarkılarını seslendiren Erçetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün de en sevdiği türkülerden birisi olan Vardar Ovasını repertuarına ekledi.

Ünlü sanatçı, konsere Türk bayrağı kırmızısındaki elbisesi ile çıktı. Candan Erçetin, konser sonrasında seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

KONSER ÖNCESİNDE FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Candan Erçetin konseri öncesinde her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında geleneksel olarak düzenlenen Fener Alayı bir kez daha gerçekleştirildi.

AHALİ MÜZİK GRUBU SAHNEYE ÇIKTI

Dubai’de bir araya gelen müzisyenlerin kurduğu “Ahali Müzik grubu”, Candan Erçetin konseri öncesinde sahneye çıktı. Kenan Doğulu’dan Tutamıyorum Zamanı, Levent Yüksel’den Dedikodu, Feridun Düzağaç’tan Düşler Sokağı gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları müziklendiren ve seslendiren grup, yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı.