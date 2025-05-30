Candan Erçetin Ve Orkestra, Konser Verdi

İKİ DÜNYA SANATÇISI TACİZİBİRLİKTE PERFORMANS SERGİLEDİ

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin tanınan ismi Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, ilk kez aynı sahnede yer aldı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşan Erçetin ve orkestra, gerçekleştirilen konserde Balkan ve Türk dünyasına ait eserlerden oluşan zengin bir repertuvarı seslendirdi. Konser sırasında Erçetin ve orkestra, iki bis yaparak dinleyicilerin beğenisini kazandı. Biletleri tükenen etkinliğe katılım oldukça yoğundu.

MÜZİK KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Candan Erçetin, müzik kariyerinde 30 yılı tamamladığı için bir turne düzenlemeye hazırlanıyor. Sanatçı, 19 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro’da, 24 Temmuz’da Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda, 11 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 18 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 2 Ekim’de İzmir’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.