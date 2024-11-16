Candan: Stajimi Adliyede Yapıyorum

CEZAEVİ SÜRECİ VE SAĞLIK SORUNLARI

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 5 ay boyunca cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni, yaşadığı deneyimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Anoreksiyadan kaynaklı olarak kilosu 37’ye kadar düşen Candan, tahliye edildikten sonra hukuk eğitimi aldığı fakültede avukatlık hayalini dile getirdi. “Şu anda Çağlayan Adliyesi’nde staj yapıyorum. Avukat olmak istiyorum” ifadeleriyle hedefini belirtti. Davasının devam ettiğini de ekleyerek, “Davam da devam ediyor, 2-3 yıl sürebilir” diye konuştu.

CEZAEVİNDE YAŞANAN PROBLEMLER

Candan, cezaevinde yaşadığı sağlık problemlerine de dikkat çekti. Bu süre zarfında karşılaştığı zorluklar, onun için oldukça travmatik geçti. Anoreksiya nedeniyle yaşadığı kilo kaybı ve sağlık sorunları, cezaevi koşullarının bir yansıması olarak görünüyor. Candan, bu süreçte yaşadığı zorluğun kendisi üzerinde nasıl etkiler bıraktığını maçarak, sosyal medyada takipçileriyle de deneyimlerini paylaşmayı sürdürüyor.