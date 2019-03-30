Caner Erkin Fenerbahçe’ye dönüyor

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Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu Caner Erkin’in eski takımına dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş’taki ilk sezonunda iyi bir grafik çizen Caner Erkin, bu sezonun geride kalan bölümünde bekleneni veremedi.

Bu durum karşısında bir transfer hazırlayan Siyah Beyazlı yönetim, Caner’le ilgili radikal bir karar aldı.

Adriano’nun da sözleşmesinin bitecek olması ve Caner Erkin’le yolların ayrılma kararı sonrası gözler sol bek transferine çevrildi.

PSV’de forma giyen Bursaspor’un eski futbolcusu Aziz Behich bu doğrultuda girişimlere başlanan ilk isim oldu.

Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsmail Köybaşı’yla yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ile mücadele edecek yeni bir sol bek transfer edecek.

Beşiktaş’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Caner’in adı da yakın zamanda eski takımı Fenerbahçe ile anılmıştı.

AHABER