Caner Erkin için karar açıklandı

Caner Erkin'in Mete Kalkavan ile yaşadığı tartışma ile ilgili açılan davada karar açıklandı.

Beşiktaş’ta forma giyen başarılı futbolcu Caner Erkin’in geçtiğimiz yıl Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan ile yaşadığı tartışma ile ilgili açılan davada karar açıklandı.

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, ünlü futbolcuyu ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat ettirdi.

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, ünlü futbolcuyu ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat ettirdi.

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