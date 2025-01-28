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Caner Toygar Baba Oldu, Fotoğrafları Paylaştı

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CANER TOYGAR BABA OLDU

Gelinim Olur Musun? programıyla tanınan Caner Toygar, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Toygar, yeni doğan bebeğiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlar kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve beğeniler hızla arttı.

FOTOĞRAFLARA YOĞUN İLGİ

Toygar’ın bebeğiyle birlikte olduğu anları takipçileri beğeni ve yorumlarla dolup taşıdı. Aile mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşan Toygar, bu özel anları hayranlarıyla paylaştığı için memnuniyetini dile getirdi. Bebeğiyle geçirdiği anların kıymetini bilerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

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