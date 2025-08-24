Canhasan 3 Höyüğü’nde Neolitik Sokak Bulundu

NEOLİTİK ÇAĞ’IN İLK SOKAKLARI

KARAMAN’daki 9 bin yıllık Çatalhöyük’ün 750 yıl öncesine tarihlenen Canhasan 3 Höyüğü’nde, Neolitik Çağ’a ait ilk sokaklardan birinin bulunması önemli bir gelişme oldu. Çatalhöyük’te sokakların olmadığı, insanların damlardan evlerine girdiği bilinirken, Canhasan 3 Höyüğü’ndeki sokak mimarisi kazıyı gerçekleştiren bilim insanları tarafından “büyük sürpriz” olarak değerlendiriliyor. Alaçatı köyündeki 9 bin 750 yıllık Canhasan höyüklerinde yürütülen yeni sezon kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında devam ediyor. Kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Baysal liderliğinde gerçekleştiriliyor. Neolitik Çağ insanlarının evleri arasında bir geçiş alanı keşfedildiğini belirten Baysal, “Canhasan 3, çanak çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihleniyor. Bu dönemde mimarinin nasıl geliştiğini ve Çatalhöyük’ten ne kadar farklı olduğunu büyük bir alanda görebilmek üzereyiz” dedi.

MİMARİDEKİ SÜRPRİZ

Doç. Dr. Adnan Baysal, sokak niteliğinde bir geçiş alanıyla karşılaşmalarının büyük bir sürpriz olduğunu belirtiyor. “Canhasan 3’te görünen mimari unsurlar o dönemin yaşam tarzını, mimari organizasyonunu net bir şekilde gösteriyor. Açtığımız alanda herhangi bir ocak kalıntısına rastlamamış olmamız, iki ev arasında bir pasajın, geçiş alanının bulunması bizi büyük bir sürprizle karşılaştırdı” diyor. Bu durumu “çok ender rastlanan mimari formasyon” olarak tanımlayan Baysal, çalışmalarının amacının insanların nasıl yaşadığını anlamak olduğunu ifade ediyor. “Eğer dam üzerinde yaşamışlarsa, bu alanı neden böyle bırakmış olduklarını sorgulamamız gerekiyor” şeklinde ekliyor.

SU VE BEREKETLİ TOPRAKIN ÖNEMİ

Doç. Dr. Baysal, Canhasan’ın üç höyükten oluştuğunu belirtiyor. “Çanak çömleksiz Neolitik Dönem’den Neolitik Dönem’e, Neolitik’ten Kalkolitik Dönem’e, Kalkolitik’ten Tunç ve Demir Çağı’na ulaşan süreç içerisinde 1 kilometrekarelik alanda yaşamış insanların bu bölgeden ayrılmadan yaşamlarını devam ettirmeleri ve hala bölgede yakın bir köyün varlığı, insanların neden bu bölgeye yerleştiklerini sorguladığımızda su ve bereketli toprak gibi unsurların öne çıktığını görüyoruz” diyor Baysal. Yürütülen çalışmalarda bulunan hayvan kemikleri ve bitki kalıntıları üzerine yapılan analizlerle, bu insanların yaşam coğrafyasını hem jeolojik hem de coğrafi olarak açığa çıkarmayı amaçlıyor.