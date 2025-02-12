Cani Baba Cinayeti İtiraf Etti, Tırnak İzleri Şaşırttı

Olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu’da Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde yaşandı. Daha önce boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı, sosyal medya hesabında eski eşine atıfta bulunarak, “Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah” mesajını paylaştı. Bu paylaşımı gören ve Yazıcı’yla irtibat kuramayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı çilingirle açarak girdikleri evde Amir Yazıcı’yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı’yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı, tedavi için Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KESİKLERİN TESPİTİ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın nöbetçi savcısı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, evde ve ölen Su Dilem Yazıcı üzerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu, 8’inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem’in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklerin bulunduğu tespit edildi.