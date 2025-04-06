Cani Baba Tutuklandı, Çocuk Koruma Altında

ÇOCUĞUNA ŞİDDET UYGULAYAN BABA TUTUKLANDI

Gaziantep’te çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan baba, sosyal medyada yayılan infiale neden olan görüntülerin ardından yakalandı ve tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Görüntüler sosyal medya üzerinde hızla yayılarak büyük bir tepki topladı. Takip eden günlerde, çocuğa şiddet uygulayan şahsın yakalanması için ekipler tarafından yoğun çalışmalar başlatıldı. Olayın Gaziantep’te gerçekleştiği tespit edildi ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldı. Bu operasyonda, çocuğuna şiddet uygulayan ve babası olduğu belirlenen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Cani baba, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan küçük çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştır. Mağdur çocuk Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.