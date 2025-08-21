Canik Belediyesi, Canik İlçe Müftülüğü İşbirliğiyle Tören Düzenledi

ÖDÜL TÖRENİ CANİK ATATÜRK SPOR SALONU’NDA YAPILDI

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Haydi Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin ödül töreni, Canik Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen projede, toplam 4 bin çocuk ve genç çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Ödüller arasında bisiklet, akıllı saat, kulak üstü bluetooth kulaklık, kırtasiye seti ve el oyun konsolu gibi ürünler bulundu. Törende eğlenceli aktiviteler, sahne gösterileri ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Eğitimci-Yazar ve sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör (Sertaç Abi), çocuklar ve gençlerle bir söyleşi programında bir araya geldi.

BAŞKAN SANDIKÇI’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu hediyelerin örnek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla verildiğini söyledi. Sandıkçı, “Bu yıl da çocuklarla, gençlerle ve ailelerle camilerin manevi ikliminde bir araya geldik. Gönlü güzel çocuklarımızla ve gençlerimizle Ezan-ı Muhammedi’yi duyuyor olmanın heyecanıyla, camilerimizde birlikte saf tuttuk ve vakit namazlarımızı hep birlikte eda ettik. ‘Haydi Güle Oynaya Camiye Gel’ projemizle yaz Kur’an kurslarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin sevinçlerine sahne oldu. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen evlatlarımızın mutluluğunu gördükçe iç dünyamız huzurla doldu.” dedi. Ayrıca, projenin milli ve manevi yönleri güçlü nesiller yetiştirmeye gayret ettiğini de vurguladı.

PROJEYE ÖNEMLİ KATILIM

Bu yıl 4 bini aşkın çocuk ve gencin projeden faydalandığını belirten Sandıkçı, camilerin sadece ibadet yeri olmadığına, aynı zamanda birliğin ve beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, “2025 Aile Yılı”na bu projenin önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran gibi önemli isimler katılım sağladı.