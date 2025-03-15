Canik Belediyesi’nin Yetersiz Oyun Alanı Yanıtı

ÖĞRENCİLERDEN YARDIM TALEBİ

Samsun’un Canik İlçesi’nde yer alan Uludağ Ortaokulu’ndaki öğrenciler, oyun alanlarının yetersiz bulunması nedeniyle Canik Belediyesi’nden destek istedi. Ancak, belediye yalnızca oyun alanı için iki tane banka göndermekle sınırlı kaldı.

BANK GÖNDERİP ABARTTILAR

Canik Belediyesi’ne bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gönderdikleri bu banklarla ilgili bir video çekerek durumu abarttılar. Üstelik, bu videoyu sosyal medyada paylaşarak çocukların sorununu çözdükleri izlenimi yarattılar. Olay, kamuoyunun dikkatini çeken bir durum haline geldi.

TEPKİLER ARTIYOR

Öğrencilerin oyun alanı talepleri üzerine sadece iki bank gönderen Canik Belediyesi, eleştirilerin odağı oldu. “Yerel yönetimin duyarlılık seviyesi bu mu?” gibi eleştirilerle karşılaşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tepki çeken videoyu sosyal medya hesabından kaldırmak zorunda kaldı.