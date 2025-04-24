Canik Bilim Festivali bugün başladı. 24-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 55 bin ziyaretçi bekleniyor. Geniş etkinlik yelpazesi sunulacak. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bilim ve teknoloji vurgulanacak

CANİK FESTİVALİ BAŞLADI

Samsun’da, Canik Belediyesi tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek alan ve Karadeniz Bölgesi’nde türünün ilk ve tek büyük ölçekli etkinliği olan Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) bugünden itibaren başladı. Festival, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Şenlik Alanı’nda gerçekleştiriliyor ve 24-26 Nisan tarihleri arasında sürecek. Canik Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen festivalde, 55 binden fazla ziyaretçinin bilim, teknoloji, sanat ve kültürle buluşturulması hedefleniyor. Etkinlik kapsamında siber güvenlikten robotik kodlamaya, yapay zekadan geleneksel el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ve söyleşiler yapılacak.

AÇILIŞA KATILIM YÜKSEK OLDU

CANİKFEST’in açılışına Samsun Vali Yardımcı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte birçok önemli isim katıldı. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy etkinlikte yer aldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, açılışta yaptığı konuşmada, “Karadeniz Bölgesi’nin en büyük bilim festivali. Özellikle bilimin altını çizmek istiyorum. Bu anlamda 3 gün boyunca çocuklarımızın, gençlerimizin yaklaşık 1 aydır yaptığı çalışmaları bugün burada sergileyeceğiz. Gerçekten ciddi emekler var işin içerisinde” dedi.

GENÇLERİMİZİN GÜCÜ VE POTANSİYELİ

Fırsat verildiğinde gençlerin önünde durabilecek hiçbir güç olmadığını belirten Sandıkçı, “1 ay ve önümüzdeki 2 gün itibariyle yaklaşık 50-55 bin öğrencimizin ve misafirlerimizi ağırlayacağımız bir festivalin başlangıcındayız. Bu festival, yapay zeka, robotik kodlama ve siber konularına yoğunlaşarak gençlerimizin neler yapabildiğini gösterecek. İmkan verildiğinde bizim gençlerimizin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur” diye konuştu.

GENÇLERİN POTANSİYELİNE ÖNEM VERİLİYOR

CANİKFEST’in yalnızca bir bilim fuarı olmadığını, gençlerin potansiyelini sergilediği bir vizyon festivali olduğunu vurgulayan Sandıkçı, 74 stantın kurulu olduğunu ve hepsinin dolu olduğunu belirtti. Canik Belediyesi olarak yapay zeka ve teknolojiye uyum sağlama konusuna önem verdiklerini ifade eden Sandıkçı, “Gençlerimize bu alanda hizmet etmeye ve destek vermeye çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Bunu da söylemeden geçemeyeceğim” ifadesinde bulundu.

ETKİNLİKLER GELECEKTE DAHA DA BÜYÜYECEK

Samsun Vali Yardımcı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, bu tür etkinlikleri daha ileri noktaya taşımak için birlikte çalışacaklarını söyledi. Aydın, “Canik Belediyemiz çok güzel bir organizasyon, güzel bir ekiple gerçekleştiriyor. Bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanına teşekkür ediyorum. Bu daha bir başlangıç. Sayın Belediye Başkanımızla birlikte el ele vererek bunu daha ileri bir noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu. CANİKFEST alanını ziyaret eden öğrenciler de festivalde yararlı bilgiler öğrendiklerini ifade etti.