Canik’te Cinayetle İlgili Genç Sevk Edildi

GENÇ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun’un Canik ilçesinde, boşanma sürecinde olan eşini sokakta öldüren dayısının yanında bulunan genç, adliyeye sevk edildi. Olay, Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak’ta dün akşam saat 22.15 sıralarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar’a (36) sokak ortasında tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, Emine Akpınar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası kayıplara karışan Emrah Akpınar’ın yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

ÖNCEKİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla alakalı olarak, Emrah Akpınar’ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25) cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kayıplara karışan Emrah Akpınar’ın daha önce 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar’ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü ve o dönem yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı, yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Şu anda polis, katil zanlısı Emrah Akpınar’ı her yerde arıyor.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Emine Akpınar’ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Derecik Mezarlığı’na defnedildi. Olay sonrası, ilk olarak İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde yakalanan A.Ö. ise bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. A.Ö., dayısı Emrah Akpınar’ın yengesinin yanına gitmek üzere kendisini evden aldığını belirterek, “Bana ‘yengen beni eve almaz, benimle gel sana kapıyı açar’ dedi. Birlikte gittik. Eve gittiğimde dayım dışarıdaydı, çocuklar vardı, yengem yoktu. Daha sonra dışarı çıkınca dayım bana ‘hadi gidelim’ dedi. Araçla ayrıldık. Ben silah sesi duymadım. Dayım tır parkında indi. Çay içmeye gittim, çay içerken polis beni aldı. Keşke yengemi değil, beni vursaydı. Yengem çok iyi biriydi” dedi.