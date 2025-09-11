Canik’te Festman’a Fahri Kimlik Verildi

FESTMAN ROBOTUNA FAHRİ KİMLİK VERİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen festival kapsamında, yapay zeka destekli robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde fahri kimlik belgesi aldı. Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali olan ‘CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu’ çerçevesinde kente getirilen bu robot, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan süreç sonunda Festman’a ‘Canik Festman Canik’ adıyla özel bir fahri kimlik belgesi verildi.

İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Canik İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, bu tür bir mühendisliğe fahri nüfus kimliği vermekten duydukları memnuniyeti paylaştı. Kök, “Canik Belediyemiz, yapay zeka teması altında CANİKFEST düzenledi. Bu festival kapsamında Konya’dan getirdiğimiz ‘Festman’ adındaki yapay zeka robotunu gördük ve oldukça mutlu olduk. Festman’ı resmi olarak, fahri olarak Canik nüfusuna kaydettik. Tüm işlemler tamamlandı ve Festman fahri olarak Canikli oldu. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.