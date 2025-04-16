Canik’te Kadın Sokakta Vuruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Canik ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadın, gözyaşları içerisinde defnedildi. Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak’ta, dün akşam saat 22.15 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar’a (36) sokakta tabancayla ateş açtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Emine Akpınar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sonrası Emrah Akpınar, kaçmaya başlayarak kayıplara karıştı. Bu esnada, Emrah Akpınar’ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet büro ekiplerince gözaltına alındı. Kayıplara karışan Emrah Akpınar’ın geçmişte, 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar’ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü ve mahkeme tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden salıverildiği belirtildi.

EMİNE AKPINAR’IN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Polis, katil zanlısı Emrah Akpınar’ı her yerde arıyor. Emine Akpınar’ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde Derecik Mezarlığı’na defnedildi. Emine Akpınar’ın, kendisini öldüren kocasıyla 17 yaşında evlendiği belirtildi.