Canik’te Yaz Tatili Etkinlikleri Düzenleniyor

YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARA EĞİTİM FIRSATLARI

Samsun’un Canik ilçesinde yaz tatili döneminde, çocuklar ve gençler için çeşitli etkinliklerle eğitim programları düzenleniyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Halk Kütüphanesi, Etüt Merkezi ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocuklar yapay zeka, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik ve model uçak tasarımı gibi konularda uygulamalı eğitimler alıyor” dedi.

AİLELERİN YANINDA YER ALAN ETKİNLİKLER

Sandıkçı, “Haydi Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin yanı sıra açık hava etkinlikleriyle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmesine olanak sağladıklarını vurguladı. Bu durumun, aile içindeki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.