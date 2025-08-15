Haberler

Canik’te Yaz Tatili Etkinlikleri Düzenleniyor

YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARA EĞİTİM FIRSATLARI

Samsun’un Canik ilçesinde yaz tatili döneminde, çocuklar ve gençler için çeşitli etkinliklerle eğitim programları düzenleniyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Halk Kütüphanesi, Etüt Merkezi ve Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocuklar yapay zeka, robotik kodlama, yazılım, siber güvenlik ve model uçak tasarımı gibi konularda uygulamalı eğitimler alıyor” dedi.

AİLELERİN YANINDA YER ALAN ETKİNLİKLER

Sandıkçı, “Haydi Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin yanı sıra açık hava etkinlikleriyle ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmesine olanak sağladıklarını vurguladı. Bu durumun, aile içindeki iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Keban Su Ve Balık Festivali Başladı

Keban ilçesinde beşinci kez gerçekleştirilen Su ve Balık Festivali, katılımcılara kapılarını açtı. Etkinlik, yerel lezzetleri ve kültürü tanıtmayı amaçlıyor.
Haberler

Sendika, İşten Çıkarılanı Destekliyor

Gemlik Limanı'nda toplanan Liman İş Sendikası üyeleri, işten çıkarılan Hüseyin Öztürk’e destek göstererek iş durumu ve işçi direnişinin başladığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.