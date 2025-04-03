Canik Ve SYS, LAAD 2025’te Gösteri Yaptı

CANİK, SYS GRUP ŞİRKETLERİYLE LAAD 2025’TE YER ALDI

Güney Amerika’nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025, Latin America Aerospace & Defence, Rio de Janeiro’da başladı ve 4 Nisan’a kadar devam edecek. Türk savunma sanayinin önemli markalarından CANİK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, burada ürünlerini sergileyerek yeni iş birliklerine kapı araladı. Bu fuar, Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika’daki büyük askeri alım projelerinin şekillendiği bir platform olarak öne çıkıyor.

Ürün Tanıtımları ve Hedefler

CANİK, UNIROBOTICS ve AEI Systems, fuar sırasında bölgedeki ihtiyaçlara yönelik yüksek teknoloji çözümlerini tanıttı. Bu süreçte çeşitli ülkelerden farklı kullanıcılarla yeni iş birlikleri kuran CANİK, özellikle Brezilya’da etkinliğini artırmayı hedefliyor. CANİK, Brezilya Ordusu’nun 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak bu pazarda önemli bir başarı elde etti. Fuarda bireysel ve ağır silahlardaki geniş ürün yelpazesini sergileyen CANİK, dikkat çekici bir şekilde Brezilya Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı 30x113mm topçu mühimmatlarını da sundu. Ayrıca, AEI Systems tarafından üretilen düşük geri tepme özelliğine sahip VENOM LR 30x113mm orta kalibre top da büyük ilgiyle karşılandı.

Güvenilir Tedarikçi Vurgusu

Grup şirketlerinin sunduğu güvenilir ve etkin platformlar arasında, UNIROBOTICS’in geliştirdiği uzaktan komutalı silah kuleleri dikkat çekti. SYS Grup – CANİK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, fuara ilişkin değerlendirmesinde, grup şirketlerinin ürünlerine bölge ülkeleri tarafından duyulan ilginin artış gösterdiğini ve bu durumun fuar sırasında da görüldüğünü ifade etti. Aral, “Grup şirketlerimizin ne kadar başarılı ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu ev sahibi Brezilya tarafından da tescilledik” dedi.

İş Birlikleri ve Gelecek Planları

LAAD 2025’in grup şirketleri açısından oldukça verimli geçtiğini dile getiren Aral, fuarda temelini attıkları iş birliklerini kalıcı ortaklıklara dönüştürme çabasında olacaklarını belirtti. Aral, “LAAD 2025’te gördüğümüz ilgi grup şirketlerinin doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize duyulan güveni artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.