Canikli’den Davutoğlu’na suç duyurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı ‘FETÖ borsası’ iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunarak, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı FETÖ borsası iddialarıyla ilgili Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve 250 bin lira tutarında manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Dava dilekçesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Canikli, “Ahmet Davutoğlu’na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“RANT AKTARILMASI ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ahmet Davutoğlu’nun iddia ettiği gibi TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketler üzerinden ne bir FETÖ borsası oluşması veya oluşturulması ve ne de bu şirketlerden herhangi bir yere rant aktarılması asla söz konusu değildir. Bu iddialarla ilgili olarak Ahmet Davutoğlu, iddialarını ispat edecek veya iddiaların doğru olduğuna karine teşkil edebilecek bir belge ve delil ile FETÖ borsasının nasıl oluştuğu, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerden bir adreste Canikli tarafından kurdurulduğunu iddia ettiği 15 şirkete nasıl, ne zaman, hangi yöntem ya da yöntemlerle ve hangi tutarda kaynak aktarıldığı ve rant sağlandığı hususunda bilgi dahi ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle Ahmet Davutoğlu’nun Canikli’ye yönelik yukarıda belirtilen iddiaları yalan ve iftiradan ibarettir” ifadelerine yer verildi.