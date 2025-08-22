Canıtez Ailesi Judoda Başarı Hedefliyor

İSMAİL CANİTEZ’İN SPOR YAŞAMI

Manisa’da judo antrenörü İsmail Canıtez, yıllardır sürdürdüğü spor hayatında bu kez iki oğlunu yetiştiriyor. Oğulları Alp ve Egemen, babalarının izinden giderek judoda başarıya ulaşmayı hedefliyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo takımında mücadele eden Alp (11) ve Egemen (5), babalarının antrenörlüğünde çalışmalarını sürdürüyor. Alp, üç yıldır judo sporu ile ilgilenirken, küçük kardeşi Egemen de bir yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor.

BAŞARIYLA BÜYÜYEN İKİ KÜÇÜK SPORCU

Geçmişte birçok şampiyonluk elde eden İsmail Canıtez, oğullarının aynı sporu seçmesinden gurur duyuyor. Oğullarıyla aynı tatamide olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Canıtez, “Hem baba hem antrenör olarak onların yanında olmak benim için çok kıymetli” dedi. Babalarının izinden giden Alp ve Egemen, başarılı birer judocu olarak spor hayatlarını devam ettirme arzusundalar.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Küçük sporcular, judodan büyük keyif aldıklarını dile getiriyor ve kendilerine verilen destek için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ediyor. Judonun hayatlarında önemli bir yer kapladığını belirten Alp ve Egemen, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguluyor.