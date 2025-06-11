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Çankaya’da 2 Yavru Kedi Kurtarıldı

ANKARA’DA YAVRU KEDİLERİN KURTARILMASI

Çankaya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın kot katında yaşayan ev sahipleri, havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedilerin bulunduğu yere ulaşabilmek için havalandırma boşluğunun üzerini kapatan demirleri kesti. Yavru kedileri kurtarmak için özel olarak hazırlanmış ağın içine mama koyarak ekipler, zaman zaman çıkardıkları seslerle kedileri kendilerine çekmeye çalıştı. Yavru kediler, ev sahiplerinin de desteğiyle yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından kurtarıldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtarma işlemi sonrasında çevre sakinleri ve bina sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kedilerin sağlık durumu iyi.

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