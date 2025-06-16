Haberler

Çankaya’da İçecek Fiyatları Gündem Oldu

GÜNDEMDEKİ İÇECEK FİYATLARI

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir lüks alışveriş merkezinde bulunan bir mekanda uygulanan içecek fiyatları, büyük bir tartışma yarattı. Burada bir fincan çayın fiyatı 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu fiyatların üzerine servis bedeli ekleniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Fiyatları gören vatandaşlar duruma şiddetle tepki gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan fiş görüntüleri, “Bu kadar da olmaz” tarzında yorumları beraberinde getiriyor. Bazı kullanıcılar fiyatlara ironik bir dille yaklaşarak, “Altın tozu mu var içinde?” gibi ifadeler kullanırken, bir kısmı da duruma denetim çağrısında bulundu.

SERVİS ÜCRETLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yüksek fiyatların yanı sıra, müşterilere yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında memnuniyetsizliğe yol açıyor ve konu, gündemdeki yerini koruyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

Tavşanlı'da Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı etkinlik düzenleyerek yürüyüş, balon uçurma ve çeşitli yiyeceklerle dayanışma ruhunu kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, eski Göztepe oyuncusu 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tören, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.