Çankaya’da İçecek Fiyatları Gündem Oldu

GÜNDEMDEKİ İÇECEK FİYATLARI

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir lüks alışveriş merkezinde bulunan bir mekanda uygulanan içecek fiyatları, büyük bir tartışma yarattı. Burada bir fincan çayın fiyatı 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu fiyatların üzerine servis bedeli ekleniyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Fiyatları gören vatandaşlar duruma şiddetle tepki gösteriyor. Sosyal medyada hızla yayılan fiş görüntüleri, “Bu kadar da olmaz” tarzında yorumları beraberinde getiriyor. Bazı kullanıcılar fiyatlara ironik bir dille yaklaşarak, “Altın tozu mu var içinde?” gibi ifadeler kullanırken, bir kısmı da duruma denetim çağrısında bulundu.

SERVİS ÜCRETLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yüksek fiyatların yanı sıra, müşterilere yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında memnuniyetsizliğe yol açıyor ve konu, gündemdeki yerini koruyor.