Çankaya’da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA VE SONUÇLARI

Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda gerçekleşti. Fatih Yücelik’in kontrolündeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Fatih Yücelik’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Cüneyt Dinçer, ilk müdahalesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Fatih Yücelik’in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazanın sebebine ilişkin olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

Erzurum'da gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, gençlere bilimin önemini anlatırken, 1000 katılımcı yıldızları gözlemledi.
Türkiye, Uzay Hedefine Yaklaşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2026'da tamamlanacak milli uzay aracının ardından 2027'de Türkiye'nin Ay'a bayrağını taşıyacağını açıkladı. Ayrıca, gençlere uzay eğitimi verilmeye devam ediyor.

