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Çankaya’da Kediyi İtfaiye Kurtardı

KEDİ HAVELANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Koru Mahallesi’nde bulunan bir sitede, havalandırma boşluğuna düşüp sıkışan kedinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için havalandırma boşluğuna halatla iniyor. Ekipler, başarılı bir şekilde kediyi kurtardıktan sonra, kediyi sevinçle sahibine teslim ediyor.

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