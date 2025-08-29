Çankaya’da Takla Atan Araçta Kaza

KAZA DETAYLARI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti ve bir kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Çankaya’daki Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda gerçekleşti. Fatih Yücelik’in kullandığı 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yücelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı.