Haberler

Çankaya’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN OLAYI BİLGİLERİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Konur Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2’nci katında yer alan boş dairede, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina ve altındaki dükkanlar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.