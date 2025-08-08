Çankaya’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN OLAYI BİLGİLERİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Konur Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2’nci katında yer alan boş dairede, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina ve altındaki dükkanlar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme süreci başlatıldı.