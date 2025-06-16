Çankaya’daki Lüks Mekan Fiyatları Tartışıldı

İÇECEK FİYATLARI GÜNDEM OLDU

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir lüks alışveriş merkezindeki işletmenin içecek fiyatları dikkat çekti. Mekanda bir fincan çayın fiyatı 145 TL, Türk kahvesinin ise 215 TL olarak belirlendi. Bu fiyatların yanında ayrıca servis bedeli alındığı da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER YAĞDI

Fiyatları gören vatandaşlar, duruma birçok farklı tepki gösterdi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan fiş görüntüleri, “Bu kadar da olmaz” gibi yorumları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, “Altın tozu mu var içinde?” gibi eleştirilerle fiyatları alaycı bir şekilde değerlendirdi. Bunun yanı sıra, yüksek fiyatlara ek olarak yansıtılan servis ücreti de ayrı bir tartışma konusu haline geldi.