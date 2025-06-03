Çankaya Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Çankaya’da su kesintileri ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran tarihinde Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesileceğini açıkladı. Şu an merak edilen soru, su kesintisinin ne zaman sona ereceği.

SU KESİNTİSİ TARİHİ VE DETAYLARI

3 Haziran 2025 tarihinde saat 12:40’da başlayacak su kesintisi, Alacaatlı Mahallesi’nde meydana gelecek bir arıza nedeniyle gerçekleşiyor. Detaylarda, “Alacaatlı Mahallesi 3381/1 Cadde ile 3381/3 Sokak köşesindeki Ø160’lık PE boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır” bilgisi yer alıyor. Su kesintisinin yaklaşık olarak 19:00’da sona ermesi bekleniyor.

Etkilenen Bütün Bölgelere Duyuru

Bu durumdan etkilenecek bölge, yalnızca Alacaatlı Mahallesi olarak belirtiliyor. Yerel halkın bu durumla ilgili hazırlıklı olması ve su ihtiyacını önceden karşılaması öneriliyor. Aksi takdirde, su kesintisi sürecinde zorluklar yaşanabiliyor.