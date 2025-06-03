Çankaya Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Çankaya’da gerçekleştirilecek su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Haziran günü Ankara’nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Suların ne zaman geleceği ve saat kaçta tekrar akacağı merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ VE DETAYLARI

Su kesintisi 3 Haziran 2025 tarihinde saat 21:15’te başlayacak. Arızanın nedeni ise Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesi’nde meydana gelen içme suyu şebeke arızası olarak açıklandı. Su kesintisinden etkilenen yerler ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne bağlı sokaklar olacak. Kesintinin ardından onarımın tamamlanması ise 3 Haziran 2025 tarihinde saat 23:50’de bekleniyor. Bu duyuru, bölgedeki vatandaşlar için önemli bir bilgi taşıyor.