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Çankırı Belediyesi Anneler Günü Etkinliği Düzenledi

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Çankırı Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara yönelik “Açık Hava Omurga Egzersiz Atölyesi” düzenliyor. Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bahçesinde hayata geçirilen etkinlikte, Fizyoterapist Veciha Altın ve Çankırı Fizyoterapi ekibi tarafından çimler üzerine serilen matlarda bir saatlik egzersiz programı yapılıyor.

KATILIMCILAR VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Etkinliğe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen ve Belediye Meclis Üyesi Özlem Demirci de katılıyor. Program, gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona eriyor.

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