Çankırı Belediyesi Egzersiz Atölyesi Düzenledi

ETKİNLİK DETAYLARI

Çankırı Belediyesi, Anneler Günü’ne özel olarak kadınlara yönelik “Açık Hava Omurga Egzersiz Atölyesi” gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi’nin bahçesinde düzenlenen organizasyonda, Fizyoterapist Veciha Altın ve Çankırı Fizyoterapi ekibi, katılımcılara çimler üzerine serilen matlarda bir saatlik egzersiz programı sundu.

KATILIMCILAR VE PROGRAMIN SONU

Etkinliğe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen de dahil olmak üzere Belediye Meclis Üyesi Özlem Demirci katıldı. Program, katılımcıların bir araya gelerek topluca fotoğraf çekimi ile sona erdi.