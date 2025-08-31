Çankırı’da 118 Aranan Şahıs Yakalandı

ÇANKIRI’DA YAKALANANLAR

Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 118 kişi ve 3 düzensiz göçmen yakalandı. Elde edilen verilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-25 Ağustos tarihleri arasında aranan şahıslarla ilgili çalışmalara odaklandı ve bu süreçte toplamda 118 kişiyi yakalamayı başardı.

OPERASYONLARDA BULUNAN MADDELER

Yapılan denetimler sırasında, 7,3 gram esrar, 1 kök kenevir, 138,18 gram sentetik kannobinoid ve 31 adet ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 118 kişinin 8’i tutuklandı ve yakalanan düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

TRAFİK DENETİMLERİ SONUÇLARI

Trafik denetimlerinde ise 209 araç trafikten men edildi. Ayrıca 2 bin 616 araç sürücüsüne toplamda 8 milyon 133 bin 312 TL değerinde cezai işlem uygulandı. Çankırı’daki bu çalışmalar, güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.