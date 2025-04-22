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Çankırı’da 20 Sporcu Tırmandı

MİLLİ EGEMENLİK TIRMANIŞI YAPILDI

Çankırı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 20 sporcu, Ilgaz Dağı’nda “Milli Egemenlik Tırmanışı” etkinliği düzenledi. Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından organize edilen bu faaliyete, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ve Düzce’den toplam 20 atlet katıldı.

ZİRVE HEDEFİNE ULAŞILDI

Sporcular, 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesine ulaşmak için sabah saatlerinde yola koyuldu. Yıldıztepe Kayak Merkezi bölgesinden başlayan bu yürüyüş, yaklaşık 3 saatlik bir çabanın ardından zirvede sona erdi. Zirvede bir araya gelen sporcular, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okuyarak milli duyguları yaşadı. Tırmanışın ardından, şehitler için dualar ederek inişe geçtiler.

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