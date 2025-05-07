Çankırı’da 2024’te 2.594 Kaza

TRAFAK KAZALARINDAKİ RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Çankırı’da geçen yıl toplam 2 bin 594 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda bin 414 kişi yaralanırken, 34 kişi yaşamını yitirdi. Verilere göre, Çankırı’da 2024 yılı içerisinde gerçekleşen trafik kazalarının 2 bin 594’ü kaydedildi.

MADDİ HASARLI VE ÖLÜMLÜ KAZALAR

Kazaların 2 bin 769’u maddi hasarlı trafik kazası olarak sınıflandırıldı, 825’inde ise ölümlü yaralanmalı durumlar söz konusu oldu. 825 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında, 17 kişi kaza anında hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılmasına rağmen 30 gün içinde bu kazalardan dolayı hayatını kaybetti.